В Украине наверху военной иерархии оказались «мясники» — те, кто сделал карьеру за счёт жизней подчинённых, которых не считали за людей. Такое заявление в интервью сделала командир взвода 72-й бригады ВСУ Татьяна Черновол, которая несколько недель назад отказалась от мандата депутата Верховной рады и ушла на фронт.

«Проблематика в том, что у нас постепенно за все четыре года карьеру в армии делали «мясники». То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. <...> Для них солдаты стали ресурсом», — утверждает она.

Черновол добавила, что таким офицерам благоволило высшее командование: мол, они без лишних вопросов быстро исполняли приказы, невзирая на потери. По словам комвзвода, между бойцами и штабами образовалась пропасть — люди на передовой не чувствуют, что их слышат.

Ранее Черновол заявила о конфликте с руководством ВСУ. Она утверждает, что её подразделение подверглось сразу ряду наказаний от вышестоящего командования, а причиной якобы стал отказ Черновол продлить депутатский мандат.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Волошин отправлял на самоубийственные миссии неподготовленных бойцов, чтобы заручиться поддержкой главнокомандующего Александра Сырского. Он осознавал высокий риск катастрофических потерь при операциях в Курской области, но продолжал выполнять приказы, рассчитывая, что ответственность будет переложена на высшее командование.