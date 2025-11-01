Дрон снял, как элитных «соколов Буданова*» взорвали с вертолётом после посадки под Покровском
Российская группировка «Центр» нанесла удар по «Соколам Буданова*» — элитному спецназу Главного управления разведки (ГУР) Украины, который высадился под Покровском (Красноармейском). Группа, прибывшая на американском вертолёте UH-60 Black Hawk, была быстро обнаружена и уничтожена.
Уничтожение спецназа ГУР под Красноармейском. Видео © Группировка «СЕВЕР»|Приграничье
Сначала на десант, только что высадившийся, начали атаковать FPV-дроны. После этого последовал обстрел вертолёта UH-60 Black Hawk, который был также уничтожен. Попытка украинского командования задействовать спецподразделение для изменения ситуации на фронте не увенчалась успехом, и операция завершилась полным провалом.
Напомним, что в «котле» в районе Красноармейска сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там. Однако Украина отказалась от такой идеи, а Владимир Зеленский утверждает, что никакого окружения нет, но 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Ранее британский журналист Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена переброска «соколов Буданова*». ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.
