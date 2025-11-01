Российская группировка «Центр» нанесла удар по «Соколам Буданова*» — элитному спецназу Главного управления разведки (ГУР) Украины, который высадился под Покровском (Красноармейском). Группа, прибывшая на американском вертолёте UH-60 Black Hawk, была быстро обнаружена и уничтожена.

Сначала на десант, только что высадившийся, начали атаковать FPV-дроны. После этого последовал обстрел вертолёта UH-60 Black Hawk, который был также уничтожен. Попытка украинского командования задействовать спецподразделение для изменения ситуации на фронте не увенчалась успехом, и операция завершилась полным провалом.