Зеленский заявил о переброске к Покровску 170 тысяч российских солдат, но опроверг «котёл»
В Покровске (Красноармейске) дела для украинских военных обстоят туго, однако резких сдвигов в ту или иную сторону не наблюдается. ВСУ «понемногу» выбивают оттуда ВС РФ, поведал Владимир Зеленский на заседании с главой СБУ Василием Малюком.
По его мнению, командование Российской армии стянуло в этот регион около 170 тысяч солдат. Однако он уверен, что на Покровск ВС РФ развернулись якобы только потому, что «не смогли взять Сумы и Купянск».
«В Покровске русские есть. Наши их уничтожают понемногу», — утверждает украинский политик.
При этом Малюк утверждает, что ВСУ «мега-эффективно» противостоят Российской армии в Покровске. По его словам, за год и 3 месяца ВС РФ прошли всего лишь 7 километров. А теперь самое интересное: Зеленский всерьёз заявил, что никакого «котла» в Покровске нет, а ситуацию там полностью контролируют ВСУ, но при этом всём ВС РФ «находятся со всех сторон».
Напомним, 26 октября Путину доложили, что ВС РФ сформировали два «котла» вокруг ВСУ в районе Покровска. Там сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Узнав об этом, президент РФ предложил прекратить огонь и впустить в зону окружения работников СМИ, чтобы те освещали ситуацию как она есть. Если, по данным Зеленского, никакого кольца там нет, то почему тогда Украина отказалась от идеи запустить журналистов в город? Это было бы отличной возможностью продемонстрировать западным партнёрам свои «успехи».
