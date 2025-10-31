В Покровске (Красноармейске) дела для украинских военных обстоят туго, однако резких сдвигов в ту или иную сторону не наблюдается. ВСУ «понемногу» выбивают оттуда ВС РФ, поведал Владимир Зеленский на заседании с главой СБУ Василием Малюком.

По его мнению, командование Российской армии стянуло в этот регион около 170 тысяч солдат. Однако он уверен, что на Покровск ВС РФ развернулись якобы только потому, что «не смогли взять Сумы и Купянск».

«В Покровске русские есть. Наши их уничтожают понемногу», — утверждает украинский политик.

При этом Малюк утверждает, что ВСУ «мега-эффективно» противостоят Российской армии в Покровске. По его словам, за год и 3 месяца ВС РФ прошли всего лишь 7 километров. А теперь самое интересное: Зеленский всерьёз заявил, что никакого «котла» в Покровске нет, а ситуацию там полностью контролируют ВСУ, но при этом всём ВС РФ «находятся со всех сторон».