Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Красноармейск (украинское название — Покровск), где, по его словам, сложилась «сложная ситуация». Основной угрозой он назвал российскую пехоту, которая, якобы избегая прямых боестолкновений, накапливается в городской застройке и постоянно меняет позиции. При этом данные о 5 тысячах ВСУшников в «котле» генерал не подтвердил, но вместе с тем отдал приказ об эвакуации.

«Ситуация сложная. В Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочерёдная задача — выявить её и уничтожить», — заявил главком ВСУ.

В ходе визита командующий отдал «необходимые предписания» командирам и вместе с ними на местах определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также были «приняты и другие важные решения», направленные на стабилизацию ситуации.

При этом Сырский не исключил жёстких мер в отношении командования на местах. Он пригрозил увольнением в случае «безответственности», что свидетельствует о напряжённости обстановки и стремлении высшего военного руководства обеспечить эффективное выполнение поставленных задач.

В рамках своего визита Сырский попытался опровергнуть заявления российской стороны, которые представляют ситуацию как крайне неблагоприятную для ВСУ. Главком дал понять, что реальное положение дел не столь критично, как его описывает Москва. При этом ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о взятии в окружение около 10,5 тысяч бойцов ВСУ. Например, на Купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч украинских бойцов, а на Красноармейском — 5,5 тысячи. Президент поручил принять исчерпывающие меры для минимизации напрасных жертв и обеспечения сдачи в плен украинских солдат.