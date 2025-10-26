Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 06:48

«Им в спину стреляют»: Путин отдал важный приказ по сдаче солдат ВСУ в плен

Путин поручил принять все меры для сдачи в плен украинских военных

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил военному командованию принять исчерпывающие меры, чтобы обеспечить возможность добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих. Глава государства сделал это заявление на совещании с командующими группировками, участвующими в специальной военной операции.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать», — сказал он.

Он подчеркнул, что Российская армия всегда проявляла милосердие к противнику и должна руководствоваться этим принципом и впредь. Путин также отметил важность сохранения жизней как российских военнослужащих, так и противостоящей стороны, указав, что минимизация потерь остаётся приоритетом командования. Он заметил, что для военнослужащих ВСУ это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают».

Боец Акулёнок: Солдат ВСУ попал в плен, по ошибке зайдя в блиндаж с российскими военными
Боец Акулёнок: Солдат ВСУ попал в плен, по ошибке зайдя в блиндаж с российскими военными

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен бойцов 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Украины в районе Красноармейска. Украинские солдаты рассказали, что во время их отступления с передовой сослуживцы пытались помешать эвакуации с помощью беспилотников. Сейчас все пленные находятся в безопасности и обеспечены необходимой помощью.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar