«Им в спину стреляют»: Путин отдал важный приказ по сдаче солдат ВСУ в плен

Президент России Владимир Путин поручил военному командованию принять исчерпывающие меры, чтобы обеспечить возможность добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих. Глава государства сделал это заявление на совещании с командующими группировками, участвующими в специальной военной операции.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать», — сказал он.

Он подчеркнул, что Российская армия всегда проявляла милосердие к противнику и должна руководствоваться этим принципом и впредь. Путин также отметил важность сохранения жизней как российских военнослужащих, так и противостоящей стороны, указав, что минимизация потерь остаётся приоритетом командования. Он заметил, что для военнослужащих ВСУ это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают».

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен бойцов 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Украины в районе Красноармейска. Украинские солдаты рассказали, что во время их отступления с передовой сослуживцы пытались помешать эвакуации с помощью беспилотников. Сейчас все пленные находятся в безопасности и обеспечены необходимой помощью.