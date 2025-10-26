Военнослужащий Украины оказался в плену после возвращения в блиндаж, который занимали российские силы. Об этом рассказал боец Южного военного округа (ЮВО) с позывным Акулёнок.

Он сообщил, что российские войска захватили двоих солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и трофейный МК-19.

«Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришёл третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему», — приводит РИА «Новости» слова российского военного.

Пленные украинские солдаты поделились, что их призвали насильно прямо на рабочих местах. Без подготовки их отправили на фронт в роли «пушечного мяса».

Life.ru рассказывал о случае, когда солдат ВСУ едва не умер от голода, пока офицеры находились в штабе. Его спасли россияне. Украинского военнослужащего Петра Суровых захватили бойцы батальона «Запад-АХМАТ» вместе с правоохранительными органами Курчалоевского района.