26 октября, 01:06

Боец Акулёнок: Солдат ВСУ попал в плен, по ошибке зайдя в блиндаж с российскими военными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Военнослужащий Украины оказался в плену после возвращения в блиндаж, который занимали российские силы. Об этом рассказал боец Южного военного округа (ЮВО) с позывным Акулёнок.

Он сообщил, что российские войска захватили двоих солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и трофейный МК-19.

«Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришёл третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему»,приводит РИА «Новости» слова российского военного.

Пленные украинские солдаты поделились, что их призвали насильно прямо на рабочих местах. Без подготовки их отправили на фронт в роли «пушечного мяса».

Life.ru рассказывал о случае, когда солдат ВСУ едва не умер от голода, пока офицеры находились в штабе. Его спасли россияне. Украинского военнослужащего Петра Суровых захватили бойцы батальона «Запад-АХМАТ» вместе с правоохранительными органами Курчалоевского района.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Лия Мурадьян
