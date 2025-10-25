Солдат ВСУ едва не умер от голодной смерти, пока офицеры почивали в штабе. Его спасли россияне

Подразделение батальона «Запад-АХМАТ» совместно с правоохранительными органами Курчалоевского района взяло в плен украинского военнослужащего Петра Суровых. Он служил пехотинцем в 57-й бригаде ВСУ и являлся уроженцем Днепропетровска. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Допрос пленного. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По поступившей информации, командование его боевой части не обеспечило надлежащее управление и снабжение подчинённых. Офицеры ВСУ предпочли разместиться в более комфортабельных условиях, а солдатам приходилось как-то выживать. Суровых спасся от голодной смети благодаря взятию в плен.

