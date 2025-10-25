Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 12:16

Солдат ВСУ едва не умер от голодной смерти, пока офицеры почивали в штабе. Его спасли россияне

Бойцы «Ахмата» взяли в плен истощённого солдата ВСУ, пока офицеры почивали в посёлке

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Подразделение батальона «Запад-АХМАТ» совместно с правоохранительными органами Курчалоевского района взяло в плен украинского военнослужащего Петра Суровых. Он служил пехотинцем в 57-й бригаде ВСУ и являлся уроженцем Днепропетровска. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Допрос пленного. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По поступившей информации, командование его боевой части не обеспечило надлежащее управление и снабжение подчинённых. Офицеры ВСУ предпочли разместиться в более комфортабельных условиях, а солдатам приходилось как-то выживать. Суровых спасся от голодной смети благодаря взятию в плен.

Бойцы двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском
Бойцы двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском

Ранее Life.ru рассказывал, как российские солдаты и врачи спасли бойца ВСУ, который умирал в поле, боясь сдаться в плен. Военнослужащие ВС РФ предупреждали, что дела у него плохи, но украинец продолжал отстреливаться.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar