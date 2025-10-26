Сектор Газа
25 октября, 21:20

Под Харьковом уничтожена группа диверсантов ВСУ с командиром-националистом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Российские военные уничтожили в Харьковской области диверсионную группу ВСУ. Об этом сообщили в неофициальной пресс-службе группировки войск ВС РФ «Север».

«В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди ликвидированных командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54 ОРБ ВСУ штаб-сержант Михаил Лебедев, уроженец Ровненской области. До начала СВО националист воевал против ДНР и ЛНР в составе добровольческих батальонов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции американского наёмника Боуэна Кита Шардта, известного под позывным Рабат. Его связывают с преступлениями ВСУ в Курской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

