30 октября, 15:22

В МИД Украины отреагировали на приказ Путина о «коридорах» для журналистов в Купянск и Покровск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Украина отклонила инициативу России о временном прекращении огня в районах Покровска (Красноармейска) и Купянска для обеспечения доступа журналистов. Киевская сторона выразила недоверие к предложению и предупредила о возможных последствиях для СМИ, которые посетят эти территории со стороны ВС РФ. С таким заявлением выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям (президента России. — Прим. LIfe.ru) Путина относительно коридоров в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске», — заявил он.

Кроме того, Тихий подчеркнул, что любой визит журналистов на территории без соответствующего разрешения Украины является нарушением законодательства и норм международного права. По его словам, такие действия повлекут за собой долгосрочные репутационные и юридические последствия.

Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен
Ранее президент Владимир Путин сообщил о возможной паузе в наступательных действиях российских войск против окружённых украинских сил в районах Купянска и Покровска (Красноармейска). По словам российского лидера, данная пауза может быть использована как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на указанных территориях. С этим заявлением глава государства выступил во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка.

Наталья Афонина
