Подразделения группировки «Центр» за неделю отразили четыре попытки деблокирования и 23 попытки прорыва окружённых формирований ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска продолжают уничтожение противника, расширяя контроль в районе железнодорожного вокзала.

Также в ведомстве сообщили, что завершается зачистка населённого пункта Гнатовка, а штурмовые подразделения закрепились в юго-восточной части населённого пункта Рог. За последние сутки была сорвана еще одна попытка деблокировки со стороны Гришино и семь попыток прорыва украинских формирований.

Кроме того, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады сжали кольцо окружения ВСУ с востока в Димитрове, где завершается зачистка территории шахты 5/6.

Ранее российский лидер Владимир Путин, получив информацию о создании двух «котлов» с общим числом до 10 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил о готовности объявить паузу в наступлении. Эта временная остановка боевых действий должна была стать гуманитарным окном для обеспечения работы журналистов на данных территориях. Однако украинские власти встретили данную инициативу отказом. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выступил с заявлением, в котором отклонил предложение российской стороны.