Владимир Зеленский принял решение направить группировки ВСУ для деблокирования окружённых городов в Донецкой Народной Республике (Красноармейск, украинское название — Покровск) и Харьковской области (Купянск). Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Перед украинским лидером стоял выбор: согласиться на вывод войск, предложенный российской стороной, или организовать попытку деблокирования силами ВСУ с целью удержания позиций на несколько недель.

«Они приняли решение деблокировать. Это означает, что ни на какие уступки они идти не готовы и люди, которые попали в окружение, потенциально могут быть уничтожены. То есть там ситуация будет только обостряться», — приводит его слова АиФ.

Экс-депутат считает, что это решение было мотивировано желанием Киева продемонстрировать свою способность сохранять контроль над территориями в контексте европейских инициатив по мирному урегулированию. Килинкаров также полагает, что такая демонстрация способствует продолжению финансовой и военной поддержки Украины со стороны Европы.