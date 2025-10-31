Зеленский сознательно бросил бойцов ВСУ в котле в Красноармейске ради Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский принял решение направить группировки ВСУ для деблокирования окружённых городов в Донецкой Народной Республике (Красноармейск, украинское название — Покровск) и Харьковской области (Купянск). Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Перед украинским лидером стоял выбор: согласиться на вывод войск, предложенный российской стороной, или организовать попытку деблокирования силами ВСУ с целью удержания позиций на несколько недель.
«Они приняли решение деблокировать. Это означает, что ни на какие уступки они идти не готовы и люди, которые попали в окружение, потенциально могут быть уничтожены. То есть там ситуация будет только обостряться», — приводит его слова АиФ.
Экс-депутат считает, что это решение было мотивировано желанием Киева продемонстрировать свою способность сохранять контроль над территориями в контексте европейских инициатив по мирному урегулированию. Килинкаров также полагает, что такая демонстрация способствует продолжению финансовой и военной поддержки Украины со стороны Европы.
Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о формировании двух котлов в зоне СВО с 10 тысячами бойцов ВСУ. Глава государства сообщил о возможной паузе в наступательных действиях российских войск против окружённых украинских сил, которая может быть использована как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на указанных территориях. С ответом от лица Киева выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отклонил предложение.
