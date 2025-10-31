Новости СВО. Освобождены Красногорское и Садовое, ВСУ в панике бегут из-под Купянска, заградотряды Киева расстреливают своих, 31 октября Оглавление Курская область, 31 октября Запорожская область, 31 октября Харьковская область, 31 октября Донецкая Народная Республика, 31 октября Крах мобилизации: дезертирство в ВСУ обгоняет темпы призыва Российские войска расширяют зону контроля в Запорожской и Харьковской областях, взят в клещи гарнизон ВСУ в Купянске, иностранных журналистов приглашают в Красноармейск, украинские военные бегут из своих подразделений — дайджест Life.ru. 30 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Северска. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов, Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 31 октября

Личный состав ВСУ гибнет у Курской области. Очередной удар по ним был нанесён в районе Рогозного и Рыжевки. Также на Сумщине ФАБ-1500 попал в пункт дислокации 71-й егерской бригады. По предварительным данным, погибло до 20 человек, также уничтожена техника.

Запорожская область, 31 октября

Армия России освободила в Запорожской области село Красногорское. На этом участке фронта наступают подразделения группировки войск «Восток». Населённый пункт находится в 20 километрах от Гуляйполя и на таком же расстоянии от Покровского.

— Штурмовые группы 60-й ОМСБр 5-й армии группировки войск «Восток» развернули флаг в центре Красногорского, и теперь противник будет пытаться стабилизировать обстановку по реке. Впрочем, с учётом наличия плацдарма на западном берегу в виде Первомайского, а также боёв за Успеновку, куда более вероятна для ВСУ попытка встать по соседнему Гайчуру, — считают авторы канала «Рыбарь».

Карта СВО на 31 октября 2025-го. Армия России освободила Красногорское в Запорожской области. Фото © Telegram / divgen

Харьковская область, 31 октября

В Харьковской области ВСУ продолжают совершать военные преступления. От рук украинских боевиков страдает мирное население. УВД ВГА Харьковской области стало известно о нескольких новых эпизодах. Например, при отступлении из Соболевки киевские подразделения минировали гражданскую инфраструктуру, а для того, чтобы обезопасить своё бегство, привлекали гражданских для поисков путей.

ВС РФ продолжают наступать на территории региона. Под контроль ВС РФ перешло Садовое. Этот населённый пункт находится вблизи Купянска.

— Гарнизон города на сегодняшний день находится в полном окружении, все значимые пути снабжения перерезаны. В Купянске продолжаются тяжёлые уличные бои, — рассказал о ситуации военный корреспондент Александр Коц.

На левом берегу реки Оскол личный состав ВСУ ищет возможности сложить оружие. Под Петропавловкой в плен были готовы сдаться 12 человек, но их расстреляли свои же сослуживцы.

— Противник сбросами с FPV-дронов убил девять своих солдат, троих удалось вывести в безопасное место. Зачистку от разрозненных групп противника в Петропавловке и Куриловке сейчас продолжают подразделения 1-й танковой армии, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Донецкая Народная Республика, 31 октября

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что готово обеспечить въезд и безопасное пребывание иностранных и украинских журналистов в Красноармейске (Покровск). Боевые действия могут быть прекращены на срок до 6 часов. Военкор Павел Кукушкин отмечает, что в этом городе и Димитрове (Мирнограде) могут находиться до семи бригад противника.

— Достаточно большое количество вэсэушников зажато в городской черте, сейчас идёт работа по их уничтожению. Группировку ВСУ в Димитрове отсекли. Выходят наши подразделения на северо-западные окраины Красноармейска. Безопасного выхода из агломерации у ВСУ уже нет, — заявил он.

Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окружённых районов Красноармейска. Видео © Telegram / mod_russia

Крах мобилизации: дезертирство в ВСУ обгоняет темпы призыва

Издание The Telegraph посчитало, что за два месяца Украину покинуло почти 100 тысяч украинцев, возраст которых от 18 до 22 лет. Случилось это сразу после того, как им разрешили выезд. Послаблениями в законе режим Зеленского собирался снизить социальную напряжённость. Кроме того, в Киеве рассчитывали, что свободное передвижение побудит граждан Украины добровольно вступать в ряды ВСУ.

С личным составом у украинских подразделений действительно есть проблемы. Стало известно, что в сентябре количество дезертиров и тех, кто попадает под статью о самовольном оставлении части, превысило показатели всего 2022 года. В среднем в месяц бегут от 15 до 18 тысяч человек, при этом мобилизовать ТЦК может максимум 30 тысяч.

Авторы Даниил Черных