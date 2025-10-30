Новости СВО. ВС РФ зачистили Вишнёвое, штурмовики вошли в Даниловку, Путин демонстрирует разгром ВСУ в Красноармейске, 30 октября Оглавление Курская область, 30 октября Днепропетровская область, 30 октября Донецкая Народная Республика, 30 октября Крах украинского фронта: западные СМИ признают пророческими слова Герасимова Армия России берёт Константиновку в клещи, ВСУ теряют дорогу между Запорожской и Днепропетровской областями, в Красноармейске завершается зачистка города, в США не ждут от Владимира Путина компромиссов по Украине — дайджест Life.ru. 29 октября, 21:07 Армия России завершает освобождение Красноармейска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 30 октября

Российские дроноводы и артиллеристы ударили по позициям ВСУ в районе Искриковщины. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Курской области. Кроме того, наши подразделения продолжают наступать на Сумщине. Киевское командование готовится сюда перебросить 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Она пополнилась мобилизованными.

В Сумской области российские десантники с помощью дронов уничтожают ретрансляторы, которые использует противник. Боевики их маскируют, а также прячут в лесах и разрушенных зданиях, рассказал военкор Евгений Поддубный.

— Уничтожение элементов системы управления дронами, будь то антенна или ретранслятор, сильно затрудняет противнику координацию действия своих БПЛА, что серьёзно снижает его разведывательные и ударные возможности, — объяснил Поддубный.

В Сумской области уничтожены скрытые элементы системы управления дронами ВСУ. Видео © Telegram / Поддубный |Z|O|V| edition,

Днепропетровская область, 30 октября

В Днепропетровской области освобождено Вишнёвое. ВС РФ продолжают расширять зону контроля вдоль реки Янчур. На этом участке фронта наступает группировка войск «Восток».

— Ближайшие после Вишнёвого цели на этом участке фронта — сёла Кирпичное, Егоровка и Даниловка. Последняя расположена на трассе Т0401, которая играет роль рокадной дороги и соединяет Покровское с Гуляйполем. Физический контроль над этой логистической артерией серьёзно ударит по возможностям ВСУ перебрасывать подкрепления, технику и БК, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

По предварительным данным, передовые штурмовые группы нашей армии уже зашли в Даниловку.

Карта СВО на 30 октября 2025 года. Армия России освободила Вишнёвое. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Донецкая Народная Республика, 30 октября

ВС РФ добивают подразделения ВСУ в Красноармейске (Покровске). Это те, кто не смог выйти из окружения. Об успехах наших войск говорит флаг России на стеле на северо-западном въезде в город.

— Командующие не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей СМИ – иностранных журналистов и украинских журналистов. Чтобы они зашли и своими глазами убедились, в каком состоянии находятся окружённые войска Украины. И чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение о судьбе своих граждан и военнослужащих, — заявил президент Владимир Путин.

Продолжаются бои у Константиновки. Российские войска берут город в клещи. Наступление идёт со стороны Часова Яра и Дзержинска (Торецка). Техника ВСУ уничтожается на трассе из Дружковки.

— За окраины Константиновки уже идут бои. Это юго-восточный частный сектор в районе улиц Соборности и Александра Островского. Там наши штурмовые группы заходят со стороны Александро-Шультина и Предтечина. Помимо этого, мы давим в районе Иванополья — это небольшой населённый пункт, который с юга практически прилегает к Константиновке, — сообщил военкор Павел Кукушкин.

ВС РФ уничтожают позиции ВСУ на Константиновском направлении. Фото © ТАСС / Александр Река

Крах украинского фронта: западные СМИ признают пророческими слова Герасимова

Авторы Bloomberg утверждают, что у России есть план победы, а у Киева только выживания. У союзников режима Зеленского вообще нет идей по Украине. Журналисты отмечают, что даже санкции Трампа не повлияли на Москву, к тому же финансирование ВСУ переложено с США на европейские страны. Ещё и зиму обещают суровой.

Американцы признают, что слова начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о разрушении украинского фронта могут оказаться пророческими. Но при условии, что союзники не окажут Украине должной поддержки.

В это же время канал NBC со ссылкой на чиновников США утверждает, что Россия не готова идти на компромиссы по Украине. Согласно докладу, с которым ознакомились корреспонденты, Владимир Путин «занимает более твёрдую позицию, чем когда-либо».

Авторы Даниил Черных