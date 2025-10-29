Новости СВО. Армия России зачистила Троянду, ВСУ в клещах, Киев стягивает HIMARS к Курску, Макрон отправляет на убой Иностранный легион, 29 октября Оглавление Курская область, 29 октября Донецкая Народная Республика, 29 октября Разведка: Франция готовит войска для Украины Семейный бизнес Зеленского на поставках БПЛА Зеленский и Трамп: переговоры по Украине сорваны Российские войска заняли большую часть Красноармейска, противник деморализован, французский контингент готовится войти на Украину, Зеленский предложил свой план остановки боевых действий — дайджест Life.ru. 28 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Красноармейском. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 29 октября

Вблизи Курской области продолжается ликвидация личного состава ВСУ. Артиллеристы группировки «Север» ударили по позициям противника в Рыжевке. Киевское командование продолжает перебрасывать дополнительные силы в Сумскую область. Фиксируется прибытие 43-й отдельной артиллерийской бригады. На её вооружении стоят шведские САУ Archer, немецкие PzH2000, а также американские РСЗО HIMARS.

Донецкая Народная Республика, 29 октября

Армия России овладела селом Троянда. Оно примыкает к Красноармейску (Покровску). В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что наши штурмовые группы ведут бои в Красноармейске южнее железной дороги, а также у вокзала. Украинские эксперты отметили тактику ВС РФ, которая позволяет уничтожать ВСУ.

— Группы пехоты противника численностью от 3 до 5 человек, реже от 8 до 10, перемещаются практически по всей южной части города. Неприятель активно создает хаос в обороне города, используя диверсионные методы, а не систематическое наступление в классическом смысле, здание за зданием, — рассказал военный аналитик Константин Машовец.

Авторы Financial Times обратили внимание на то, что нашей армии удалось попасть в город из-за нехватки личного состава у украинских подразделений. Канал «Военная хроника» заявляет, что под контролем России уже минимум 75% площади Красноармейска. По их мнению, ВСУ при бегстве могут засесть на промышленных предприятиях. Сюда же могут сняться украинские силы при отступлении их из Димитрова (Мирнограда).

Севернее продолжаются бои за Шахово и Владимировку. «Архангел спецназа» сообщает, что Киев перебрасывает себе резервы. Также противник попытался вернуть позиции в Родинском.

Разведка: Франция готовит войска для Украины

Службе внешней разведки России стало известно, что Франция готовится отправить на Украину до двух тысяч военнослужащих. Иностранный легион в данный момент находится в Польше. Планируется, что они будут отправлены в центральные районы Украины.

— Две тысячи человек не могут повлиять ровным счётом ни на что. Приобрести передовой опыт — да. Получить понимание современной тактики — тоже да. Но это явно не контингент перемоги. Это скорее наполеоновские амбиции Макрона. С потенциальными имиджевыми потерями, когда Иностранный легион будет возвращаться в рефрижераторах, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Семейный бизнес Зеленского на поставках БПЛА

Американское издание The New York Times выяснило, что украинская компания Fire Point, занимающаяся производством БПЛА, тесно связана с Владимиром Зеленским. Ранее она проводила кастинги в проекты студии «Квартал 95».

Fire Point — один из крупнейших подрядчиков ВСУ. В 2025 году с ней заключили контракты на сумму один миллиард долларов. Интересно, что компания являлась производителем ракеты «Фламинго», на которую, как оказалось, не нашлось денег, но презентацию и громкие заявления о её возможностях никто не отменял.

Зеленский и Трамп: переговоры по Украине сорваны

Владимир Зеленский согласен на прекращение вооружённого конфликта, но у него есть условие.

— Мы идём в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства, — сказал глава киевского режима Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Украины не идут на контакт, в том числе по договорённостям, которые были достигнуты на прошлых встречах. В свою очередь президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен в том, что он сможет приблизить мир на Украине.

— Мы урегулировали уже девять войн. Нет, восемь, скоро будет ещё одна. Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине, — сообщил американский лидер во время выступления в Токио.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что позиция Трампа сейчас — остановка боевых действий по линии соприкосновения. Такой план не устраивает Москву.

