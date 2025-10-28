Новости СВО. ВС РФ освободили Егоровку и Новониколаевку, ВСУ бежали из Привольного, Зеленский в панике готовит план перемирия, 28 октября Оглавление Потери 225-го полка ВСУ под Курском, 28 октября Наступление на Успеновку, 28 октября ВС РФ перерезают трассу Гуляйполе – Покровское, 28 октября Прорыв ВС РФ под Красным Лиманом, 28 октября План мира Зеленского: попытка выиграть время для ВСУ Российские войска продвигаются к Гуляйполю и Покровскому, Киев оставил окружённых в Красноармейске на голодном пайке, Зеленский предлагает мир без учёта интересов Москвы — дайджест Life.ru. 27 октября, 21:07 Армия России расширяет позиции в Запорожской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Потери 225-го полка ВСУ под Курском, 28 октября

17-я отдельная танковая бригада ВСУ потеряла часть личного состава на границе с Курской областью. По их позициям был нанесён удар в Павловке. Киевское командование продолжает посылать в контратаки 225-й штурмовой полк. Очередная вылазка закончилась для них потерей 80% группы, выдвигавшейся к позициям наших войск.

Расчёты «гераней» поразили грузовой состав ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Наступление на Успеновку, 28 октября

В Запорожской области сразу два населённых пункта освобождены российскими войсками. Флаг России поднят над Новониколаевкой и Привольным. Выбили противника с занимаемых позиций бойцы группировки «Восток». Армия России постепенно выбивает и уничтожает подразделения ВСУ на берегу реки Янчур.

— С этого плацдарма можно наступать как на север в сторону ряда освобождённых населенников на Днепропетровщине, чтобы выровнять фронт, так и на юго-запад в сторону города Гуляйполе. Последний является важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховом, — отметил военкор Александр Коц.

Он прогнозирует, что следующей целью для российских войск станет Успеновка. Её потеря скажется на логистических возможностях украинских формирований.

Карта СВО на 28 октября 2025 года. Армия России продвигается у запорожской Успеновки. Фото © Telegram / divgen

ВС РФ перерезают трассу Гуляйполе – Покровское, 28 октября

Под контроль российских войск в Днепропетровской области перешло село Егоровка. Здесь также наступление ведёт группировка войск «Восток». Это уже двадцатый населённый пункт региона, освобождённый ВС РФ. Наши войска близки к тому, чтобы перерезать трассу, связывающую Гуляйполе и Покровское.

— Подготовленных линий обороны с этого направления у противника нет. Он нас ждал с юга. Именно со стороны юга строились все его укрепления. И рейд нашей группировки «Восток» им во фланг и тыл делает их по сути бесполезными, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Прорыв ВС РФ под Красным Лиманом, 28 октября

Российские штурмовики постепенно выбивают ВСУ из Красноармейска (Покровска). Военкор Александр Харченко рассказал, что украинские боевики разбились на мелкие группы, но до сих пор они получают снабжение. Его сбрасывают с БПЛА.

— Типичный рацион на двух человек – две пачки лапши и две банки кильки на двое суток. Долго ли продержатся окружённые? Всё будет зависеть от того, как мы выстроим уничтожение дронов-доставщиков противника, — отметил он.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, бои идут у железнодорожного вокзала.

— Штурмовые группы 2-й армии продолжают пробивать оборону противника и расширять зону своего контроля в черте города, бои идут в районе железнодорожного вокзала. Здесь в течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих и несколько ББМ, — сообщил Поддубный.

Бои идут также на севере ДНР. По предварительной информации, ВС РФ смогли перерезать дорогу между Ямполем и Красным Лиманом. В Ямполе сражение сместилось в юго-западную часть посёлка.

План мира Зеленского: попытка выиграть время для ВСУ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский анонсировал краткосрочный план прекращения огня на Украине. В его разработке участвуют европейские страны. Бывший комик сомневается, что пункты устроят Россию. Его главным пунктом станет прекращение огня по текущей линии соприкосновения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва выступает против перемирия.

— Когда звучат призывы остановить боевые действия, становится ясно, что за этим стоит желание Запада и киевского режима выиграть время, — сказал Сергей Лавров.

Он также добавил, что России необходимо продолжать формирование «буферной зоны», так как Украина продолжает наносить удары по нашей территории.

Авторы Даниил Черных