31 октября, 13:14

На Западе объяснили запрет «наркофюрера» на въезд СМИ в «котлы» в Покровске и Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Киев не подпустит иностранных журналистов к «котлам» в Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде) и Купянске, чтобы не рушить созданную им картинку об «успехах» ВСУ на фронте. Об этом написал у себя в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, обвинив происходящем НАТО и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Они (власти Украины) хотят поддерживать иллюзию победы, проигрывая снова и снова», — указал он.

Журналист добавил, что расплачиваться за проделки НАТО, «наркофюрера и фон дер Лгаян» приходится совсем другим людям.

Напомним, что в «котле» в районе Красноармейска сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там. Однако Украина отказалась от такой идеи. Владимир Зеленский утверждает, что никакого окружения нет, но 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
