Киев не подпустит иностранных журналистов к «котлам» в Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде) и Купянске, чтобы не рушить созданную им картинку об «успехах» ВСУ на фронте. Об этом написал у себя в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, обвинив происходящем НАТО и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.