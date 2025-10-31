На Западе объяснили, после чего Зеленский полетит в Москву «уже через шесть часов»

В случае прекращения западной поддержки Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Россию для переговоров. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в социальной сети X.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным», — заявил он.