Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 06:41

На Западе объяснили, после чего Зеленский полетит в Москву «уже через шесть часов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В случае прекращения западной поддержки Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Россию для переговоров. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в социальной сети X.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным», — заявил он.

По мнению финского политика, разрешение украинского конфликта находится в полной зависимости от действий Запада.

В США высказались, при каком условии Россия примет мирное соглашение по Украине
В США высказались, при каком условии Россия примет мирное соглашение по Украине
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что американский лидер Дональд Трамп предпринимает попытки выступить посредником в разрешении украинского конфликта. При этом действующий глава Белого дома не располагает достаточными рычагами влияния для того, чтобы заставить Россию и Украину остановить боевые действия и приступить к мирным переговорам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar