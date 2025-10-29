Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить боевые действия

«Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше», — сказал Вэнс в интервью New York Post.