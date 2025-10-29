Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить боевые действия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Однако, по его словам, глава Белого дома не обладает достаточными рычагами влияния, чтобы принудить Россию и Украину к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.
«Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше», — сказал Вэнс в интервью New York Post.
Ранее сообщалось, что разведывательные службы США не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине. По оценкам спецслужб, президент России Владимир Путин сейчас занимает «более твёрдую позицию, чем когда-либо».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.