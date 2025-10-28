«Надеюсь, логика возобладает»: Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein
В России были удивлены изменением позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавние высказывания американского лидера.
Лавров заявил, что в России не ожидали изменения позиции Трампа по Украине. Видео © Пресс-служба МИД РФ
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что неожиданным стал отказ Трампа от ранее согласованных подходов. По его словам, данная позиция отражает стремление европейских сторонников режима Владимира Зеленского получить временную передышку для перевооружения киевских структур.
«И президент Трамп после Аляски, неоднократно и до Аляски, кстати говоря, говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что всё-таки вот эта логика, которая была Соединёнными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее Сергей Лавров заявил, Россия, как и американская сторона, заинтересована в том, чтобы встреча глав государств, была продуктивной. По его словам, Москве тоже нужны гарантии, что саммит принесёт конкретные результаты.
