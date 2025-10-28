«Надеюсь, логика возобладает»: Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине

«И президент Трамп после Аляски, неоднократно и до Аляски, кстати говоря, говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что всё-таки вот эта логика, которая была Соединёнными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.