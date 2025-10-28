Россия и США
28 октября, 11:08

Лавров заявил, что России нужны гарантии результата саммита Путина и Трампа

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

Россия, как и США, заинтересована в том, чтобы встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была продуктивной. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ожидает конкретных результатов от саммита, комментируя условие американского президента о гарантиях прогресса по украинскому вопросу.

«Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесёт конкретный результат. Мы к этому результату готовы», — отметил министр по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Кроме того, по его словам, на встрече Путина и Трампа в Анкоридже российская делегация выразила поддержку инициативам, которые неделей ранее были представлены в Москве специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.

Наталья Демьянова
