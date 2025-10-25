Дмитриев: Саммит Путина и Трампа состоится, но позже запланированного

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, однако вероятен его перенос на более поздние сроки. В интервью телеканалу CNN глава РФПИ уточнил, что встреча «скорее перенесена, а не отменена», подчеркнув необходимость тщательной дипломатической проработки предстоящих переговоров.

Дмитриев обратил внимание на важность качественной подготовки к саммиту, отметив, что такая встреча «должна быть хорошо подготовлена дипломатически».

Ранее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится, чтобы у сторон было больше времени на подготовку.