Саммит Трампа и Путина не снимается с повестки, заявили в Белом доме

Соединённые Штаты не отказываются от идеи проведения встречи на высшем уровне между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она может произойти когда-нибудь», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома также заявила, что США должны быть уверены в том, что встреча двух лидеров будет иметь позитивный результат.

Накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.