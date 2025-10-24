Песков: Никто не срывал саммит Путина и Трампа в Будапеште
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara
Саммит с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не был сорван, поскольку на тот момент для него даже сроки не успели назначить. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чём не было конкретных договорённостей», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, встреча в Будапеште должна принести реальные плоды, а встречаться ради фотографий ни Путин ни Трамп не хотят.
Ранее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится, чтобы у сторон было больше времени на подготовку. А вот Владимир Зеленский счёл это своей заслугой.
