Таролог раскрыл страхи Трампа и Мелании, которые заставили их отменить саммит в Будапеште

Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште может быть продиктовано некоторыми страхами и опасениями. Так считают карты таро, которые для Life.ru разложил таролог Борис Зак.

Рыцарь Мечей и Король Жезлов: Чего боится Дональд Трамп

По словам Зака, первый — и главный — страх главы Белого дома — это непредсказуемость президента России. Выпавшая карта Шут даёт чётко понять, что именно этого прежде всего боится американский лидер.

Второй страх описывается картой 3 Чаш, которая говорит о союзе Путина с лидерами других государств. Согласно этой карте, союзники не склонны пускать кого-то нового — в частности, Трампа — в свой коллектив. Этот союз пугает президента США.

Третий страх — Рыцарь Мечей, выпавший в раскладе таролога: он указывает на высокую активность нашего президента. Четвёртый страх Трампа описывает карта Король Жезлов, который символизирует тонкого дипломата, умело манипулирующего людьми для достижения своих целей.

Пятый страх — карта Отшельник: с одной стороны она указывает на то, что Трамп воспринимает Путина как мудрого человека, а с другой он понимает, что ему нечего предложить российскому коллеге, чтобы «прогнуть» его, заключает Зак.

Луна и Королева Пентаклей: Чего боится Мелания Трамп

Страхи Мелании Трамп перед президентом России отчасти пересекаются со страхами мужа, говорит таролог.

Она тоже не понимает, чего ждать от Владимира Путина, на что указывает карта Луна. По этой же карте Мелания понимает, что российский лидер ведёт игру, скрытую от глаз американского президента. Карта 8 Чаш указывает на то, что Мелания воспринимает Путина как человека, готового идти до конца и преодолевать на своём пути все преграды.

Фото © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Третий страх, который символизирует карта Башня — разрушение. Первая леди США опасается, что решительность президента России приведёт к разрушению привычного для неё уклада жизни.

«А ещё в раскладе вышла карта Королева Пентаклей. Это внешне сдержанная дама, внутри которой полыхают страсти, которая она не решается выпустить наружу. Потому можно сделать вывод, что Мелания симпатизирует Путину как женщина, но боится в этом признаться», — заключает Зак.

Повешенный: Какие у Трампа страхи перед встречей с Путиным

Карты показали два основных страха. Первый — что встреча не приведёт к какому-либо результату и решению конфликта на Украине. На это указывает карта Повешенный, одно из основных значений которой – тупик.

Второй страх описывают две идущие друг за другом карты – Рыцарь Пентаклей и Рыцарь Жезлов. Трамп сделает Путину предложение, которое наш президент отвергнет.

Фото © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Ретроградный Меркурий: Почему отменили саммит в Будапеште

Ответ на этот вопрос лежит в предыдущем раскладе – лидеры не смогут договориться, заявляет Зак. Это подклепляют карты Девятка Мечей и Двойка Чаш, где Двойка Чаш указывает на переговоры, а Девятка Чаш — на переживания из-за них.

«Также отмечу, что 9 ноября начинается ретроградный Меркурий, и его влияние мы начнём чувствовать уже на следующей неделе. А как показывает анализ, в период ретроградного Меркурия ни наш президент, ни американский важные встречи не проводят», — заключил таролог.