Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 08:07

Медведев: Отмена саммита в Будапеште и новые санкции — акт войны со стороны США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить подготовку саммита в Будапеште и на объявление новой волны санкций против России. В своём Telegram-канале Медведев назвал произошедшее демонстрацией того, что «США — наш противник», и квалифицировал принятые решения как «акт войны» против России.

Трамп заявил, что США «не хотят, чтобы у Путина было всё»
Трамп заявил, что США «не хотят, чтобы у Путина было всё»

В своём посте Медведев отметил, что, даже если риторика американских властей будет сопровождаться оправданиями суть от этого не меняется: «принятые решения — это акт войны против России», и в Вашингтоне, по его словам, якобы сложилась «полная солидарность с безумной Европой».

Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией.

Дмитрий Медведев

зампред Совбеза

Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией.
Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией.

Ранее президент Соединённых Штатов отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar