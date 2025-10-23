Медведев: Отмена саммита в Будапеште и новые санкции — акт войны со стороны США

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить подготовку саммита в Будапеште и на объявление новой волны санкций против России. В своём Telegram-канале Медведев назвал произошедшее демонстрацией того, что «США — наш противник», и квалифицировал принятые решения как «акт войны» против России.

В своём посте Медведев отметил, что, даже если риторика американских властей будет сопровождаться оправданиями суть от этого не меняется: «принятые решения — это акт войны против России», и в Вашингтоне, по его словам, якобы сложилась «полная солидарность с безумной Европой».

Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Ранее президент Соединённых Штатов отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится.