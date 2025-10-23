Трамп заявил, что США «не хотят, чтобы у Путина было всё»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы президент России Владимир Путин «получил всё» в ходе возможных переговоров по Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить всё целиком, а не какую-то часть. Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы у него было всё», — подчеркнул Трамп.
Ранее президент Соединённых Штатов отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Трамп также добавил, что в будущем встреча с российским лидером состоится.
