По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, желание Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского режима и неспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжать боевые действия. Свою точку зрения он высказал в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten.

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится всё труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — уверен полковник.

По его мнению, заморозка нужна бывшему комику только для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос, действительно ли Украина оказалась в безвыходном положении, Райснер признал, что Киев изначально оказался в крайне сложной ситуации. По его словам, ВСУ способны держаться исключительно благодаря западной помощи, однако и она уже на исходе. Как заключил эксперт, украинская сторона не способна самостоятельно выдержать затяжную войну на истощение.

Ранее Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой перемирия на передовой, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. По его словам, эта стратегия была согласована с президентом США Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.