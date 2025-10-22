Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 15:39

Зеленский заявил о готовности к переговорам, но без уступок территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта, но не за счёт отказа от своих территорий. Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Речь идёт не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это наша территориальная целостность», — заявил глава киевского режима.

По словам Зеленского, Украина стремится к прекращению огня и началу мирных переговоров, однако не намерена идти на компромиссы, которые предполагают территориальные уступки.

Зеленский также выступил за заморозку линии фронта для мирных переговоров. По его словам, эта стратегия была согласована с президентом США Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.

Полина Никифорова
