21 октября, 16:05

Зеленский вновь выступил за заморозку линии фронта для мирных переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой перемирия на передовой, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. По его словам, эта стратегия была согласована с президентом США Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.

«Мы провели встречу с президентом США, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог – на существующей линии. Именно таков был сигнал Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии», – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Трамп потребовал от Зеленского уступок России ради окончания войны

До этого Зеленский и лидеры ЕС призвали остановить конфликт на Украине по линии фронта. В опубликованном на сайте британского правительства совместном заявлении выражается поддержка позиции президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения боевых действий.

