Зеленский и лидеры ЕС призвали остановить конфликт на Украине по линии фронта

Европейские лидеры совместно с руководством институтов Евросоюза выступили с инициативой о начале мирных переговоров между Россией и Украиной, опираясь на текущую линию фронта. В опубликованном на сайте британского правительства совместном заявлении выражается поддержка позиции президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения боевых действий.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — заявили подписанты документа.

В их числе подписавшихся — глава киевского режима Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В документе подчёркивается намерение усилить экономическое давление на Россию, включая разработку механизмов использования заблокированных суверенных активов для обеспечения потребностей Украины. Политики также анонсировали проведение дополнительных встреч в рамках Европейского совета и «Коалиции желающих» для координации дальнейшей поддержки Киева и выработки конкретных мер по реализации мирной инициативы.

Как уже сообщал Life.ru, западные страны намерены наращивать своё военное присутствие на Украине. Министр обороны Великобритании Джон Хэйли заявил, что Лондон готов отправить войска после подписания мирного соглашения, и премьер-министр Кир Стармер не исключает такого сценария.