Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:16

Politico: Страны ЕС опасаются, что Украина уступит России территории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Страны ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп может вынудить Украину пойти на территориальные компромиссы с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает журнал Politico.

«Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придёт и за ними», — заявил собеседник издания.

Как утверждает источник, если Украина пойдёт на уступки, это спровоцирует волну масштабного перевооружения во многих странах Европы, что неизбежно трансформирует внутреннюю политику Евросоюза.

Россия обозначила порядок обмена Донбасса на территории украинских областей
Россия обозначила порядок обмена Донбасса на территории украинских областей

Ранее Life.ru сообщал о планах западных стран по усилению военного присутствия на Украине. Министр обороны Великобритании Джон Хэйли подтвердил готовность Лондона направить военный контингент в случае заключения мирного соглашения, отметив что премьер-министр Кир Стармер допускает такую возможность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar