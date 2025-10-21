Politico: Страны ЕС опасаются, что Украина уступит России территории

Страны ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп может вынудить Украину пойти на территориальные компромиссы с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает журнал Politico.

«Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придёт и за ними», — заявил собеседник издания.

Как утверждает источник, если Украина пойдёт на уступки, это спровоцирует волну масштабного перевооружения во многих странах Европы, что неизбежно трансформирует внутреннюю политику Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал о планах западных стран по усилению военного присутствия на Украине. Министр обороны Великобритании Джон Хэйли подтвердил готовность Лондона направить военный контингент в случае заключения мирного соглашения, отметив что премьер-министр Кир Стармер допускает такую возможность.