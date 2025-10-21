Россия обозначила порядок обмена Донбасса на территории украинских областей

Владимиру Зеленскому предложили вывести войска с территорий Донбасса, а Москва в ответ может оставить занятые районы в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом рассказал военный эксперт и бывший спецназовец Александр Арутюнов.

«Не говорю, что мы отдадим Херсонскую и Запорожскую области Украине. Я говорю о том, что в рамках текущего конфликта мы не будем пытаться их освободить военным путём. Мы остановимся по условиям мирных переговоров на этой линии», — отметил эксперт в разговоре с сайтом MK.ru.

По словам Арутюнова, подобные варианты обсуждались и после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: Украине якобы предлагали уйти из ДНР и ЛНР и заморозить боевые действия по линии соприкосновения на Запорожском и Херсонском направлениях, которые Россия считает своими по Конституции. В обмен, утверждает он, Москва могла бы уйти с удерживаемых ею участков в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Он также заявил, что, на его взгляд, цели СВО связаны с изменением военно‑политического руководства и курса Украины, но этого невозможно добиться силой — только политическими методами. Чтобы запустить политический процесс, по его словам, боевые действия нужно остановить.

При этом он считает, что действующему руководству в Киеве прекращение конфликта невыгодно, поэтому договариваться с ним крайне сложно, и необходим ультиматум от третьей стороны, не вовлечённой напрямую. Арутюнов добавил, что США уже предпринимали такие попытки, но европейские союзники во главе с Великобританией отговаривали Зеленского.

Он считает, что Дональд Трамп, обладая рычагами влияния и «знанием внутренней кухни», способен резко усилить давление на Киев, чтобы тот согласился на паузу в боевых действиях. При этом, по словам эксперта, остаётся вопрос, что Москва может предложить Трампу в обмен на его усилия.

Арутюнов также отверг тезис западных аналитиков о том, что Украине якобы нечего получить, уходя с Донбасса: по его версии, Киев мог бы вернуть часть территорий в трех приграничных областях и добиться прекращения боевых действий, а значит, ракетные удары, в том числе «Искандерами», по столице прекратятся.