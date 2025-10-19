FT: Трамп на встрече отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским проходила на повышенных тонах, американский лидер гневался и постоянно кричал на гостя. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

«Встреча президента США и… [Зеленского] то и дело перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался»… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — говорится в материале.

По информации газеты, американский лидер большую часть времени читал лекции Зеленскому, повторяя тезисы, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их телефонного разговора. Источники издания отметили, что после состоявшейся встречи киевский главарь остался крайне недоволен произошедшим и был подавлен.