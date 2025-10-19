Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения имеют великолепный потенциал для взаимовыгодной торговли. Он также выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся урегулировать.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер также вновь указал на свои «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

А вот лидер киевского режима имеет другое мнение на этот счёт. По словам Владимира Зеленского, дипломатически разрешить этот конфликт невозможно, поэтому на Россию надо оказывать больше давления. При этом он указал, что затягивает конфликт якобы Москва, а он, дескать, изо всех сил стремится к миру.