Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пытался узнать, сможет ли он принять участие в будущих американо-российских переговорах. Глава киевского режима заявил об этом в интервью телеканалу NBC.

«Мы говорили об этом. Они будут обсуждать это с Путиным. <...> По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», — сказал он.