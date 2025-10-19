Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 17:19

Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Зеленский в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Владимир Зеленский в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пытался узнать, сможет ли он принять участие в будущих американо-российских переговорах. Глава киевского режима заявил об этом в интервью телеканалу NBC.

«Мы говорили об этом. Они будут обсуждать это с Путиным. <...> По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», сказал он.

Зеленский заявил, что обсудил с Сырским удары вглубь России
Зеленский заявил, что обсудил с Сырским удары вглубь России

Напомнил, что в ходе встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп жёстко обозначил свою позицию, потребовав от Украины перейти к переговорам с Россией и отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. При этом американский президент колко подшутил над Зеленским, задав ему неожиданный вопрос о проекте тоннеля под Беринговым проливом, который РФ и США построят вместе. Наблюдатели, в частности французкий политик Флориана Филиппо, отметили, что ситуация в Овальном кабинете воспринималась как насмешка над киевским главарём. Тем не менее после встречи Зеленский заявил, что считает диалог с Россией возможным исключительно с позиции силы, и отверг возможность мирных переговоров в текущей ситуации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar