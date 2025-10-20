Владимир Зеленский не планирует выводить войска из Донбасса, что вызывает раздражение у президента США Дональда Трампа, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно называл освобождение территории ДНР от ВСУ обязательным условием для прекращения конфликта. Однако позиция Зеленского остаётся неизменной, тогда как Трамп, будучи опытным переговорщиком, понимает необходимость фиксации убытков и выхода из украинского кризиса до дальнейшего продвижения ВС РФ.

«Иначе Российская армия займёт ещё больше территорий. Чем позже начнутся переговоры, тем хуже станет позиция Запада», — подчеркнул собеседник «Ридуса».