Трамп обсудил с Зеленским гарантии безопасности для Украины и России

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер заявил, что обе стороны должны получить «реальные гарантии мира». Однако украинская делегация восприняла эти комментарии как «обескураживающие». Один из собеседников агентства отметил, что президент США сделал такие предложения после того, как Зеленский заявил, что «не отдаст ни метра украинской земли добровольно».

Отдельно упоминается, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоятельно советовал Киеву согласиться на обмен территориями.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп предложил России и Украине остановить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам позже. Тогда он заявил, что не обсуждал Донбасс с Владимиром Путиным, но считает «заморозку конфликта» лучшим решением.