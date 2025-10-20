Вэнс: США пока не приняли решение о поставках Tomahawk на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американское руководство пока не приняло решения о поставках крылатых ракет Tomahawk в Киев. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что Штаты должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки», — отметил Вэнс в разговоре с журналистами. Он ответил на вопрос о причинах, по которым Вашингтон не передаёт Tomahawk Украине.

Вэнс добавил, что важно иметь запас ключевых систем вооружений для американских вооружённых сил. Он подчеркнул, что на это президент США Дональд Трамп обращает особое внимание.

«Если он [Трамп] посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие в Европе, он это сделает. Но до сих пор такого решения о ракетах Tomahawk не принято», — заключил Вэнс.

Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что ракеты Tomahawk важны для самих США, так же как и другое оружие, которое Штаты поставляют Украине на протяжении последних четырёх лет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже оказал значительную поддержку Киеву.