Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 14:37

Медведев: Отказ США отправлять Tomahawk не станет концом накачки Киева оружием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk не означает прекращения поставок вооружения Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В таком случае России необходимо быть готовой к любому сценарию развития событий, добавил он.

«Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», — написал Медведев.

Медведев предрёк смерть киевского режима после окончания конфликта
Медведев предрёк смерть киевского режима после окончания конфликта

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что ракеты Tomahawk необходимы самим США, как и другое оружие, поставляемое Украине в течение последних четырёх лет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже оказал значительную поддержку Киеву.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar