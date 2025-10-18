Медведев: Отказ США отправлять Tomahawk не станет концом накачки Киева оружием

Отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk не означает прекращения поставок вооружения Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В таком случае России необходимо быть готовой к любому сценарию развития событий, добавил он.

«Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», — написал Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что ракеты Tomahawk необходимы самим США, как и другое оружие, поставляемое Украине в течение последних четырёх лет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже оказал значительную поддержку Киеву.