Прекращение украинского конфликта приведёт к краху действующего киевского режима. Кроме того, потеря территорий не будет прощена Владимиру Зеленскому ни одной из политических сил, действующих на территории Незалежной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что во время встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Россия и Украина признали себя победителями в конфликте. По мнению Медведева, слова американского лидера обозначают, что действующая «бандеровская банда» ни при каких обстоятельствах не будет признана победителем внутри страны.

«Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны — смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», — написал Медведев.

Напомним, что во время встречи Дональд Трамп не удовлетворил ни одну из основных просьб Владимира Зеленского. Делегация из Киева не получила ни ракет «Томагавк», ни гарантий военной поддержки, ни обещаний усилить давление на Россию. Это свидетельствует о провале стратегии Киева, направленной на продолжение конфронтации с Москвой.