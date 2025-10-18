Сектор Газа
18 октября, 13:44

Axios: Трамп резко завершил встречу с Зеленским через 2,5 часа после начала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершилась неожиданно. По информации издания Axios, переговоры, длившиеся два с половиной часа, закончились очень внезапно.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдёт на следующей неделе», — сказал Трамп, завершив тем самым встречу.

Американские журналисты охарактеризовали встречу как «жёсткую».

Напомним, что 17 октября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В ходе переговоров американский лидер призвал Украину к достижению соглашения с Россией для установления перемирия и отказался гарантировать поставки американских ракет «Томагавк» Киеву. Переговоры прошли в напряжённой обстановке, а Трамп занял «жёсткую позицию». На Украине также заявили о поражении Зеленского, подчеркнув, что Трамп разрушил его стратегию «продолжения войны».

Наталья Афонина
