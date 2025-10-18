Axios: Трамп резко завершил встречу с Зеленским через 2,5 часа после начала

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершилась неожиданно. По информации издания Axios, переговоры, длившиеся два с половиной часа, закончились очень внезапно.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдёт на следующей неделе», — сказал Трамп, завершив тем самым встречу.

Американские журналисты охарактеризовали встречу как «жёсткую».