Владимир Зеленский казался растерянным после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Такое наблюдение в социальной сети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломлённым и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши. Ему придётся пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!» — пишет он.

Напомним, что Дональд Трамп не поддержал ни одну из ключевых просьб Владимира Зеленского на их встрече. Украинская пресса констатирует, что делегация Киева не получила ни ракеты «Томагавк», ни гарантии военной помощи, ни обязательств по усилению давления на Россию. Это означает провал стратегии Киева по продолжению конфронтации с Москвой.