Никто из администрации президента США не поехал в аэропорт встречать Владимира Зеленского, когда он прилетел на переговоры. Это отличный знак, считает профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что вместо американцев Зеленского встречал руководитель ОП Украины Андрей Ермак (вероятно, он прилетел вместе с ним) и экипаж самолёта, из которого и выходил сам лидер киевского режима.

«Это веский признак того, что (ракет) Tomahawk (у Киева) не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — написал профессор у себя в соцсети Х.

Владимир Зеленский ехал в США с намерением уговорить Белый дом передать Киеву «Томагавки», однако всё с самого начала пошло не так. Сама встреча тоже проходила в весьма напряжённой обстановке. Американский президент не стал в этот раз прислушиваться к словам украинского политика, навязав свою стратегию ведения переговоров.