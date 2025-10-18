Сектор Газа
18 октября, 10:11

Профессор раскрыл значения отказа американцев встречать Зеленского в аэропорту

Обложка © ТАСС / Zuma

Никто из администрации президента США не поехал в аэропорт встречать Владимира Зеленского, когда он прилетел на переговоры. Это отличный знак, считает профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что вместо американцев Зеленского встречал руководитель ОП Украины Андрей Ермак (вероятно, он прилетел вместе с ним) и экипаж самолёта, из которого и выходил сам лидер киевского режима.

«Это веский признак того, что (ракет) Tomahawk (у Киева) не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — написал профессор у себя в соцсети Х.

Он в отчаянии: В Европе Зеленского заподозрили в провокациях против РФ из-за Трампа
Владимир Зеленский ехал в США с намерением уговорить Белый дом передать Киеву «Томагавки», однако всё с самого начала пошло не так. Сама встреча тоже проходила в весьма напряжённой обстановке. Американский президент не стал в этот раз прислушиваться к словам украинского политика, навязав свою стратегию ведения переговоров.

