20 октября, 00:51

Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп снова озвучил предложение для России и Украины остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чём-то позже». Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

«Трамп заявил, что он с (президентом России Владимиром) Путиным не обсуждал Донбасс и повторил желание, чтобы обе стороны «остановились на линии фронта». Россия контролирует уже 78% территории. Они смогут договориться о чём-то позже», — указано в сообщении.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на передаче Донбасса России. Информация указывает, что в ходе переговоров 17 октября возникли конфликты, во время которых Трамп разбросал карты линии фронта. Он заявил, что Украина рискует быть уничтоженной, если конфликт продолжится.

Лия Мурадьян
