Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 11:40

«Сколько бы не гавкал, остался без «Томагавков»: Визит Зеленского в США назвали провалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский не смог достичь своих целей после визита в США, его попытка убедить американские власти в необходимости поставок дальнобойных ракет Tomahawk оказалась полностью безуспешной. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Визит Зеленского в США провалился. Расчёт разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу. Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без «Томагавков», — сказал Рогов.

По его словам, Вашингтон осознаёт, что передача таких ракет Украине положит конец любым перспективам нормализации отношений с Россией и приведёт к прямому противостоянию.

В Госдуме заявили, что Зеленский уезжал из США «голым королём»
В Госдуме заявили, что Зеленский уезжал из США «голым королём»

Напомним, что целью визита Зеленского в США было убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине ракеты «Томагавк». Однако его план не удался, так как глава Белого дома занял доминирующую позицию на переговорах. В итоге встреча прошла в напряжённой атмосфере, и Зеленский покинул США без достижения желаемого результата.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar