Владимир Зеленский не смог достичь своих целей после визита в США, его попытка убедить американские власти в необходимости поставок дальнобойных ракет Tomahawk оказалась полностью безуспешной. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Визит Зеленского в США провалился. Расчёт разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу. Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без «Томагавков», — сказал Рогов.

По его словам, Вашингтон осознаёт, что передача таких ракет Украине положит конец любым перспективам нормализации отношений с Россией и приведёт к прямому противостоянию.

Напомним, что целью визита Зеленского в США было убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине ракеты «Томагавк». Однако его план не удался, так как глава Белого дома занял доминирующую позицию на переговорах. В итоге встреча прошла в напряжённой атмосфере, и Зеленский покинул США без достижения желаемого результата.