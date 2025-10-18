«Сколько бы не гавкал, остался без «Томагавков»: Визит Зеленского в США назвали провалом
Владимир Зеленский не смог достичь своих целей после визита в США, его попытка убедить американские власти в необходимости поставок дальнобойных ракет Tomahawk оказалась полностью безуспешной. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Визит Зеленского в США провалился. Расчёт разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу. Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без «Томагавков», — сказал Рогов.
По его словам, Вашингтон осознаёт, что передача таких ракет Украине положит конец любым перспективам нормализации отношений с Россией и приведёт к прямому противостоянию.
Напомним, что целью визита Зеленского в США было убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине ракеты «Томагавк». Однако его план не удался, так как глава Белого дома занял доминирующую позицию на переговорах. В итоге встреча прошла в напряжённой атмосфере, и Зеленский покинул США без достижения желаемого результата.
