18 октября, 11:14

В Госдуме заявили, что Зеленский уезжал из США «голым королём»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский улетал из США «голым королём», чья власть и авторитет оказались лишь выдумкой. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский покинул США голым королём. Ему указали место, показав всему миру, что это человек без реальной власти и авторитета», — указал парламентарий.

За Зеленским плотно закрепился образ политика, замешанного во многих коррупционных скандалах. Из-за него Украина лежит в руинах, под которыми может в итоге быть погребено и всё украинское государство.

Депутат выразил надежду, что на этот раз украинскому политику не удастся сорвать очередной мирный план президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в США Зеленский ездил уговаривать Трампа передать Украине ракеты «Томагавк», однако его план провалился, поскольку глава Белого дома сам занял ведущую позицию на переговорах. Встреча прошла в напряжённой обстановке, а лидер киевского режима в итоге отправился восвояси ни с чем.

