FT: Трамп требовал от Зеленского принять условия России или быть уничтоженным

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на уступке Донбасса России и допускал резкие высказывания в адрес главы киевского режима. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Если (Владимир Путин — Прим. Life.ru) захочет, он вас уничтожит», — передаёт издание слова американского президента.

Согласно полученным изданием данным, переговоры 17 октября неоднократно перерастали в конфронтацию, в ходе которой Трамп отбросил карты линии фронта и заявил, что Украина рискует быть уничтоженной в случае продолжения конфликта.

Европейские чиновники, знакомые с содержанием беседы, подтвердили, что Трамп настойчиво рекомендовал Зеленскому принять российские условия по Донбассу как необходимое условие для прекращения боевых действий.