Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 17:53

Зеленский заявил о готовности вести переговоры по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michaili

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michaili

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта, отталкиваясь от текущей линии фронта. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — заявил Зеленский.

Экс-комик подчеркнул необходимость завершения боевых действий, указав, что переговорный процесс должен начинаться с существующей линии соприкосновения войск. Он также отметил, что готов рассмотреть любые форматы проведения переговоров, что может свидетельствовать о гибкости подходов украинской стороны к мирному урегулированию.

Страна.ua: Трамп жёстко сломал стратегию Зеленского на переговорах в Белом доме
Страна.ua: Трамп жёстко сломал стратегию Зеленского на переговорах в Белом доме

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американской администрацией поднимал вопрос об участии Украины в возможных будущих переговорах между США и Россией. Он выразил мнение, что достижение продолжительного мира требует участия обеих сторон конфликта, добавив, что конкретный формат проведения таких переговоров остаётся предметом обсуждения между Вашингтоном и Москвой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar