Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта, отталкиваясь от текущей линии фронта. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — заявил Зеленский.

Экс-комик подчеркнул необходимость завершения боевых действий, указав, что переговорный процесс должен начинаться с существующей линии соприкосновения войск. Он также отметил, что готов рассмотреть любые форматы проведения переговоров, что может свидетельствовать о гибкости подходов украинской стороны к мирному урегулированию.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американской администрацией поднимал вопрос об участии Украины в возможных будущих переговорах между США и Россией. Он выразил мнение, что достижение продолжительного мира требует участия обеих сторон конфликта, добавив, что конкретный формат проведения таких переговоров остаётся предметом обсуждения между Вашингтоном и Москвой.