Под кайфом или пьян? В Европе высмеяли Зеленского за нелепые заявления о России и ВСУ
Журналист Боуз заявил, что Зеленский пьян после его заявления о России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Ирландский журналист Чей Боуз жёстко прошёлся по Владимиру Зеленскому после его высказывания о ситуации на фронте. Глава киевского режима в интервью телеканалу NBS уверял, что «Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает её».
Боуз не стал подбирать слова и написал в соцсети X: «Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо всё вместе». По словам обозревателя, Зеленский всё дальше уходит от реальности, отказываясь признавать тяжёлые потери ВСУ. Журналист добавил, что подобные заявления украинского лидера звучат особенно странно на фоне постоянных сообщений о провалах на фронте.
Ранее Life.u писал, что украинцы сами высмеяли «пустой» визит Владимира Зеленского в США. Пользователи соцсетей сочли поездку бессмысленной, поскольку экс-комик не смог договориться с Вашингтоном даже о поставках ракет «Томагавк».
