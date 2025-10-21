В Великобритании заявили о готовности отправить войска на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона направить военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения. Как сообщает телеканал Sky News, британское правительство готово обеспечить долгосрочный мир, что потребует соответствующих инвестиций и подготовки к развёртыванию сил.

Хили подтвердил, что премьер-министр Кир Стармер действительно допускает возможность отправки британских войск на украинскую территорию. По словам министра, Великобритания уже выделила значительные средства на подготовку к потенциальному развёртыванию военного контингента.

Ранее в Великобритании заявили о том, что фактически находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение высказала бывшая руководительница британской разведывательной службы MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер.